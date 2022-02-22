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الامارات | محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بمناسبة "يوم التأسيس"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة بمناسبة يوم التأسيس.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس".. تاريخ عريق ومشرف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلاً بعد جيل.. أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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