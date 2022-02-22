الامارات | «بلدية دبي» تُلزم مستخدمي الآبار بدفنها عقب الانتهاء منها

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تُلزم مستخدمي الآبار بدفنها عقب الانتهاء منها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي أنها تلزم مستخدمي الآبار بدفنها فور انتفاء الغرض الذي حُفرت من أجله، لتجنب كل ما يمكن أن يهدد السلامة العامة، أو المياه الجوفية.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الآبار القديمة، أو غير معروفة المالك أو المستخدم.

وشرحت البلدية أنها حددت معايير وضوابط لحفر الآبار، تتمثل في ضرورة تقديم طلب عبر موقعها الإلكتروني، للحصول على شهادة «عدم الممانعة» لحفر بئر، وتعبئة نموذج الطلب، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتابعت: «يشترط أن تكون شركة الحفر المستخدمة مسجلة في البلدية، لقبول الطلب. كما يشترط أن تلتزم شركة الحفر باتباع إجراءات السلامة العامة وسلامة معدات الحفر، والتأكد من تسوير منطقة الحفر قبل الشروع فيه، والتزام عمال الحفر والمهندسين بارتداء مستلزمات الحماية الشخصية خلال وجودهم في الموقع».

وأكدت البلدية مطالبة الشركات بعمل حماية لرأس البئر، عند انتهاء عملية الحفر، لافتة إلى ضرورة عمل قاعدة خرسانية تحمي فوهة البئر، وتغلق منطقة الحفر حول أنبوب تغليف البئر، لضمان عدم سقوط الملوثات وغيرها فيها، وضمان عدم تعرّض المنطقة المحيطة بأنبوب التغليف للانهيار أو التكهف مع مرور الوقت، وضمان سلامة مستخدمي البئر، وإعادة الموقع إلى الوضع الذي كان عليه قبل تنفيذ عملية الحفر.

كما أكدت متابعة الآبار المحفورة في الإمارة، وإلزام مستخدميها بدفنها فور انتفاء الغرض الذي حفرت من أجله، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ عملية دفن الآبار حسب الاشتراطات الفنية.

وفي حال تجاهل إجراءات السلامة حول البئر، قالت البلدية إنها لن تتردد في مخالفة شركة الحفر، وكل من لم يلتزم بإجراءات السلامة عند استخدام البئر.

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