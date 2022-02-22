الامارات | السجن عقوبة إفشاء أسرار العمل على «السوشيال ميديا»

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن عقوبة إفشاء أسرار العمل على «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من إفشاء أسرار العمل، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، إذ قرر قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة (22) منه عقوبة السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، لكل من قدم إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها وتداولها، كما يعد الإفصاح من التداول.

وقال الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها للتوعية بالقوانين الصادرة حديثاً، إن المستندات المشار إليها في المادة هي كل المستندات التي من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، أو بأجهزتها الحكومية، أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وحذر الشريف الأفراد الذين يحبون التكلم كثيراً وإفشاء أسرار عملهم أو الأماكن التي يشتغلون فيها، أو يسمعونها من أحد، فقد يكون مسؤولاً، وقد يكون فيلسوفاً، فيأخذ هذا الكلام ويتداوله في مواقع التواصل الإلكترونية، ما يجعلهم محل مساءلة وتوقيع العقوبة عليهم.

ونصح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من أصحاب الصفحات الإلكترونية، بأخذ الحيطة والحرص فيما يكتبونه على هذه المواقع، لأنه لا يكفي أنك تكتب في صدر الصفحة الإلكترونية، أنها صفحة شخصية ولا تعبر عن صفتي، لأن هذا الكلام لا يعتد به قانوناً، ولا يعفي من المسؤولية والعقوبة في مثل هذه الحالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news