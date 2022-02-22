الامارات | اتفاقية بين «التداوي الطبية» و«الفطيم الصحية»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «التداوي الطبية» و«الفطيم الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت مجموعتا «التداوي الطبية» و«الفطيم للرعاية الصحية»، اتفاقية شراكة تتيح انتقال المرضى والأطباء بين المجموعتين، بهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات الطبية للمرضى، من خلال تعاون المؤسستين الوطنيتين اللتين تمتلكان مستشفيات وعيادات وكوادر طبية بكفاءة عالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي، مروان إبراهيم الحاج ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، أن الاتفاقية تمكن مجموعة الفطيم للرعاية الصحية من تحويل نحو 70% من مرضاها إلى عيادات ومستشفيات المجموعة، كما يمكن للأطباء من الجهتين الحصول على رخصة العمل في أي من المجموعتين، سواء لإجراء العمليات الجراحية أو تقديم الخدمات الطبية.

وتابع أن «المجموعة تمتلك نحو 12 عيادة، فيما تمتلك مجموعة الفطيم 15 عيادة، ستعمل جميعها كوحدة متكاملة، تحقق أعلى درجات الرعاية الصحية، والمرونة في حركة الأطباء والمرضى».

• اتفاقية الشراكة تتيح انتقال المرضى والأطباء بين المجموعتين، لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى.

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