الامارات | «الموارد البشرية والتوطين» تشكّل لجنة لتظلمات أصحاب العمل والعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية والتوطين» تشكّل لجنة لتظلمات أصحاب العمل والعمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية، بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.

وحدد القرار الوزاري مدة 30 يوماً لتقديم طلب التظلم، تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه، على أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له.

ومن المقرر البت في طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدمه والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه.

يُذكر أن تقديم التظلمات يكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة mohre.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة، فيما سيتم إشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.

ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول إلى خدمة الاستعلام في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال تطبيقها الذكي، أو عبر مركز الاتصال 80060.

يأتي قرار تشكيل اللجنة تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يؤكد مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة خاصة لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأي طرف منهما، لا سيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.

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