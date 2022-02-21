الامارات | «السلامة الغذائية»: لا صحة لوجود «أرز صناعي» في الأسواق

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية»: لا صحة لوجود «أرز صناعي» في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدم صحة الفيديوهات المتداولة، أخيراً، حول ما يسمى بـ«الأرز الصناعي»، مشيرة إلى أن جميع أنواع الأرز الموجودة في أسواق الإمارة صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أنها تعمل على التحقق من جميع أنواع الأرز المستورد والمتداولة في الأسواق، حيث تخضع لمتطلبات اللائحة الفنية الإماراتية، وذلك من خلال أنشطة رقابية عدة، منها سحب العينات للتحليل المخبري، والكشف الظاهري على الإرساليات والمنتجات في الأسواق، والتحقق من المسمى والوصف الدقيق للأرز الذي يتم استيراده في المنافذ، بالإضافة إلى التحقق من العمليات الزراعية والتصنيعية التفصيلية التي خضع لها وما هي المضافات «إن وجدت» التي تمت إضافتها إلى المنتَج.

وطمأنت الهيئة الجمهور بأنها تحرص على ضمان منع وصول أية منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، موضحة أنها تستند في أعمالها المختلفة إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات، ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناءً على آخر المستجدات.

وتعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمبدأ الانفتاح والتشاركية والتعاون الإيجابي مع الجمهور، حيث تخصص العديد من قنوات التواصل لاستقبال استفسارات وملاحظات وأسئلة الجمهور حول أية قضية أو موضوع أو خبر بشأن صحة وسلامة وجودة المنتجات الغذائية والزراعية، وتحرص على الرد عليها بعد التحقق والتحليل والدراسة، كما تشترك في أنظمة وطنية وإقليمية ودولية عدة للتنبيه والإنذار السريع وتبادل المعلومات حول أي حادث غذائي أو أي معلومة تخص سلامة وصحة أي مادة أو منتج غذائي أو زراعي، وتبادر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لكل حالة بما يضمن صحة وسلامة المواد والمنتجات الغذائية والزراعية المتداولة في أسواق الإمارة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية، والتواصل مع الهيئة في حال وجود أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الغذائية من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، حيث تتولى فرق التفتيش التابعة للهيئة متابعة أي إخطار يصلها من المستهلكين، كما يتم إعلام المستهلك بطبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن البلاغ الذي تقدم به.

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