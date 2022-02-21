الامارات | انتشال طفلة مواطنة سقطت في بئر.. وإنقاذ رضيعة وأمها من حريق

شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال طفلة مواطنة سقطت في بئر.. وإنقاذ رضيعة وأمها من حريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح رجال الدفاع المدني بمنطقة دبا الفجيرة في إنقاذ طفلة إماراتية (ستة أعوام)، سقطت في بئر مياه عمقها 15 متراً، كما تمكنوا من إنقاذ امرأة مواطنة ورضيعتها (شهرين) من حريق شب في منزلهما، في حادثين منفصلين.

وتفصيلاً، تمكّن فريق الدفاع المدني في الفجيرة من إنقاذ طفلة إماراتية (ستة أعوام)، بعد سقوطها في بئر بعمق 15 متراً بمنطقة واسط في دبا الفجيرة، بعد تلقي بلاغ بالحادث.

إلى ذلك، تعامل فريق الدفاع المدني مع حادث حريق في فيلا بمنطقة الرفاع في دبا الفجيرة، ونجح في السيطرة على الحريق، وإنقاذ امرأة إماراتية ورضيعتها كانتا عالقتين داخل فيلا.

وأثنى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على جهود فريق الدفاع المدني، إذ كتب سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أشكر مركز الدفاع المدني بمنطقة دبا الفجيرة وفريق العمل على سرعة الاستجابة في التعامل مع حادثين متتاليين، بإنقاذ طفلة في ربيعها السادس من بئر بعمق 15 متراً بمنطقة واسط، وإنقاذ امرأة وطفلة بعمر الشهرين من حريق أصاب منزلهما بمنطقة الرفاع، شكراً لجهودكم المخلصة في حفظ الأرواح وسلامتها».

واطمأن سموه على صحة الطفلة الإماراتية التي تم إنقاذها من قبل فريق من الدفاع المدني بعد سقوطها في بئر مياه.

وزار سموه الطفلة في مستشفى دبا الفجيرة، بحضور ذويها، وعدد من الضباط، واطمأن سموه على صحتها وأحوالها الصحية، متمنياً لها الشفاء العاجل، كما أثنى سموه على جهود العاملين في الدفاع المدني بالفجيرة على جهودهم في إنقاذ الطفلة بفترة قياسية، على الرغم من أن فريق الإنقاذ كان قد وصل المنطقة بعد أن تعامل مع حادث حريق والسيطرة عليه.

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