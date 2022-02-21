الامارات | انقاذ طفلة مواطنة سقطت في بئر.. ورضيعة وأمها من حريق

شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ طفلة مواطنة سقطت في بئر.. ورضيعة وأمها من حريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن رجال الدفاع المدني في منطقة دبا الفجيرة، في حادثين أخيرا، من انقاذ طفلة إماراتية تبلغ من العمر ست سنوات سقطت في بئر مياه عمقه 15 مترا، وإنقاذ امرأة مواطنة ورضيعتها بعمر الشهرين من حريق شب في منزلهما.

وأثنى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جهود فريق الدفاع المدني، إذ كتب سموه عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر": " أشكر مركز الدفاع المدني بمنطقة دبا الفجيرة وفريق العمل على سرعة الاستجابة في التعامل مع حادثين متتاليين بإنقاذ طفلة في ربيعها السادس من بئر بعمق 15 مترا بمنطقة واسط، وإنقاذ امرأة وطفلة بعمر الشهرين من حريق أصاب منزلهما بمنطقة الرفاع، شكراً لجهودكم المخلصة في حفظ الأرواح وسلامتها".

واطمأن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على صحة الطفلة الإماراتية التي تم إنقاذها من قبل فريق من الدفاع المدني بعد حادثة سقوطها في بئر مياه .

وقام سموه بزيارة الطفلة في مستشفى دبا الفجيرة بحضور ذويها وعدد من الضباط مطمئناً سموه على صحتها وأحوالها الصحية بعد الحادثة ومتمنياً لها الشفاء العاجل ، كما أثنى سموه على جهود العاملين في الدفاع المدني الفجيرة على جهودهم في إنقاذ الطفلة بفترة قياسية على الرغم من أن فريق الإنقاذ كان قد وصل المنطقة بعد أن تعاملوا مع حادث حريق والسيطرة عليه.

ورافق سموه في الزيارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة والعميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة وعدد من الضباط.

وكان فريق من الدفاع المدني بالفجيرة قد أنقذ الطفلة الإماراتية ذات الست أعوام بعد سقوطها في بئر بلغ عمقه 15 متر بمنطقة واسط بدبا الفجيرة بعد تلقي بلاغاً بذلك ، حيث كان هذا الفريق قد تعامل قبل ذلك مع حادث حريق في فيلا بمنطقة الرفاع بدبا الفجيرة حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ سيدة إماراتية و طفلة كانتا محصورتين داخل الفيلا .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news