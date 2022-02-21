الامارات | 1000 درهم و12 نقطة عقوبة تجاوز تقاطعي جسر عوافي والهدف برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درهم و12 نقطة عقوبة تجاوز تقاطعي جسر عوافي والهدف برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المرور والدوريات بالتنسيق والتعاون مع إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تفعيل كاميرات الرصد والمراقبة على تقاطع جسر عوافي، وتقاطع الهدف، ضمن سلسلة من الأنظمة الذكية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لدعم مشروع المراقبة الأمنية في إطار منظومة المدينة الذكية.

وقالت شرطة رأس الخيمة إن كاميرات الرصد والمراقبة ستعمل على ضبط أمن الطرق وضبط متجاوزي قوانين السير والمرور، حيث ستقوم الرادارات وكاميرات الرصد والمراقبة على تقاطع جسر عوافي، وتقاطع الهدف برصد وضبط المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز السرعة القانونية المحددة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بغرامة مالية قدرها 1000 ألف درهم، وإضافة 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة شهر كامل، كما ستعمل كاميرات الرصد على ضبط مخالفي عدم الالتزام بخط السير الإلزامي ضمن "حارة" واحدة.

ودعت شرطة رأس الخيمة، السائقين بضرورة الحد من التجاوزات والسرعات على الطرق، ‏التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، نتيجة السرعة التي يقود بها بعض السائقين المستهترين، مهيبةً بضرورة تضافر جميع الجهود المرورية والمجتمعية لخفض نسبة الحوادث على الطرق، مضيفةً بأنه تم تفعيل كاميرات الرصد والمراقبة في التقاطعات الساخنة التي تستدعي ضبط السرعات، وذلك لخفض نسبة الإصابات والوفيات بسبب الحوادث المرورية المهلكة، وتعزيز السلامة المرورية بالمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.

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