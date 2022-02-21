الامارات | كوادر إماراتية تطور روبوتات وتقنيات عسكرية متطورة‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر إماراتية تطور روبوتات وتقنيات عسكرية متطورة‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس" 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ويستمران حتى 23 فبراير الحالي بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

ويشهد المعرضان مشاركة 134 عارض دولي ومحلي من 26 دولة حيث تشكل نشبة العارضين الجدد ما يقارب 36 % .

وعرضت شركات وطنية مشاركة في المعرضين، أحدث ابتكاراتها في صناعة الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شملت طائرات من دون طيار ، ومركبات من دون سائقين، وغواصات دون بحارة.

وعرضت شركة القدرة خلال مشاركتها في معرضي يومكس و سيمتكس 2022 ، روبوت الإطفاء الآلي، قال محمد بن هديل الرئيس التنفيذي لشركة القدرة أن الروبوت يعد الحل الأمثل لمكافحة الحرائق الخطرة، وتوفير حماية لرجال الإطفاء، من خطورة الحرائق، الكبيرة، لقدرات الروبوت العالية في المواجهة المباشرة للنيران وقدرته على ضح كميات كبيرة من المياه، تصل إلى 10 آلاف لتر في الدقيقة، وهو يستخدم منظومة استجابة أولى للحرائق، تساعد الكثير من رجال الإطفاء على حماية الممتلكات ومنع الانفجارات الثانوية، والروبوت مزود بالكثير من المواصفات تعتمد على رغبة العميل.

وعرضت شركة اعتماد الصناعية، طائرات مسيرة بسرعات مختلفة، مصنعة بكوادر وطنية، وارتفاعات مختلفة، وتستخدم للأهداف الجوية المتحركة والأغراض العسكرية، وطورت فيها حسب رغبة العميل،

وتتضمن فعاليات النسخة الحالية من الحدثين العروض الحية التي تقام في منطقة تلال سويحان، وتعد هذه العروض منصة نوعية لاستعراض الأنظمة الجوية والأرضية غير المأهولة وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المشاركة في المعرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news