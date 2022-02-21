الامارات | 1.3 مليون متوسط ركاب وسائل النقل الجماعي في دبي يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليون متوسط ركاب وسائل النقل الجماعي في دبي يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في الإمارة، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) في عام 2021، بلغ نحو 461 مليون راكب، مقارنة بنحو 346 مليون راكب في عام 2020، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة 1.3 مليون راكب، مقارنة بنحو 948 ألف راكب في عام 2020.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مترو دبي ومركبات الأجرة استحوذا على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بواقع 34% لمركبات الأجرة، و33% لمترو دبي، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 25%، مشيراً إلى أن شهر ديسمبر من عام 2021 سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث نقل قرابة 53 مليون راكب، وحل نوفمبر ثانياً بـ50 مليون راكب، وراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 30 و48 مليون راكب.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل جائحة «كوفيد-19»، والثقة العالية لمستخدمي وسائل النقل في كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة في التعامل مع الجائحة منذ بدايتها، حيث طبقت الهيئة أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع الجائحة، وتوجت بحصولها على شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لـ«كوفيد-19» مقدمة من شركة «دي إن في-جي إل» النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج مكافحة العدوى وإدارة المخاطر المصاحبة لها بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية، مؤكداً أن «الجهود التي بذلتها الهيئة أسهمت في سرعة تعافي قطاع النقل الجماعي، وعودته لوضع ما قبل الجائحة، وعززت ثقة مستخدمي وسائل النقل الجماعي، في كفاءة الإجراءات الصحية والوقائية لحماية ركاب المواصلات العامة والموظفين العاملين في وسائل المواصلات والمحطات والمنشآت التابعة لها».

وقال الطاير: «استحوذت محطتا برجمان والاتحاد، على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، إذ بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 8.8 ملايين، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 7.5 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي سبعة ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ6.3 ملايين راكب، ثم محطة الخليج التجاري بـ5.8 ملايين راكب، ومحطة برج خليفة / دبي مول 5.7 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة بني ياس في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 5.3 ملايين راكب، تلتها محطة (شرف. دي. جي) بـ5.1 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثة بـ3.9 ملايين راكب، ثم محطة صلاح الدين بـ3.8 ملايين راكب، ومحطة الغبيبة بـ3.2 ملايين راكب».

ونقل «ترام دبي» العام الماضي 5.34 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 116.3 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 10.94 ملايين راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي، فقد نقلت 22.9 مليون راكب العام الماضي، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 154.7 مليون راكب.

وقال الطاير إن هذه النتائج تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، مؤكداً أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها البعض، باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة.

وتابع أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، تركز على مبدأ التكامل بمعنى أن تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة يعتمدان على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط فيما بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والتنقل المشترك.

• عدد الركاب يؤكد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل جائحة «كوفيد-19».



• 53 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في شهر ديسمبر 2021.

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