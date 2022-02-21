الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، بأن يوم 30 من مارس المقبل، آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم للمشاركة في الجائزة، داعية للمبادرة بالتسجيل في دورتها الرابعة، وسيتم تقييم الطلبات المشاركة في أبريل المقبل، ثم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر المقبل.

وفتحت الجائزة المجال أمام المعلمين الأجانب وغير الناطقين باللغة العربية في المدارس الخاصة والدولية للتقديم والتسجيل باللغة الإنجليزية، إلى جانب استحداث خطط تطويرية في خطوة نحو إيصال رسالة الجائزة التربوية إلى العالم.

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