الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمانة

أثنى زائر لحديقة مشرف بدبي على أمانة العاملين فيها، إذ فقد هاتفه خلال تنزهه ليلاً في الحديقة، ليجده في اليوم الثاني لدى الإدارة، بعدما وجده أحد العاملين وسلّمه إلى الإدارة.

ثناء

أثنى زوار ومقيمون بالدولة، على سرعة إرسال نتيجة فحص «كورونا»، الذي أجروه وقت الوصول في مطار دبي، إذ وصلتهم بعد أقل من ثلاث ساعات من وصولهم، ما أتاح لهم حرية الحركة في وقت مبكر.

براءة

يطلب متعامل مع بنك أبوظبي التجاري، إعطاءه براءة ذمة من الالتزامات المتحققة عليه من بطاقات ائتمانية. وأفاد المتعامل بأنه أنهى التزاماته تجاه أربع بطاقات، وبقيت لديه واحدة ملتزم بسداد أقساطها بانتظام، لكن البنك لا يعطيه براءة ذمة على البطاقات المنتهية، الأمر الذي يعيق حصوله على تسهيلات بنكية جديدة، لعدم تحديث بياناته في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

حفل

أفاد أولياء أمور طلبة، بأن رسم الاشتراك في حفلة التخرج للصف الثاني عشر في بعض المدارس بأبوظبي بلغ 1000 درهم، تتضمن زي الحفل والتقاط الصور. ودعوا إلى إعادة النظر بهذا المبلغ، لأنه يرهق الأهالي ولا تقابله خدمة تستحقه.

خضراوات

اشترت قارئة عبوة كرتونية تحتوي على خضراوات بوزن خمسة كيلوغرامات بنهاية اليوم، بسعر خمسة دراهم فقط، فيما كانت العبوة ذاتها تُباع في الصباح بسعر 25 درهماً، متسائلة عن السبب الذي يحول دون طرح هذه السلعة بسعر مقبول طوال اليوم!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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