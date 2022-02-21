الامارات | انخفاض في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر.

كما تكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

وتكون الرياح شمالية غربية بسرعة 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

فيما يكون الخليج العربي مضطرب الموج. ويحدث المدّ الأول 15:57 والثاني 04:29. والجزر الأول 52:09 والثاني 21:56. ويكون بحر عمان متوسط الموج، يضطرب بعد الظهر. فيما يحدث المدّ الأول 04:13 والثاني 00:46. والجزر الأول 30:18 والثاني 33:07.

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