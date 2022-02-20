الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس الأوروغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس الأوروغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم..لويس لا كايي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة الذي يزور دولة الإمارات لحضور الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي " يوم غدٍ الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جري في قصر الشاطئ في أبوظبي - بالرئيس لويس لا كايي بو .. وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأوروغواي الشرقية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية " معرض إكسبو 2020 دبي " والنجاح الذي حققه خلال الشهور الماضية في تعزيز الحوار العالمي حول صناعة مستقبل أفضل للبشرية إضافة إلى مشاركة الأوروغواي في المعرض وأهميتها في التعريف بها وثقافتها ورؤيتها التنموية المستقبلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء .. حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية مع دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها جمهورية الأوروغواي الصديقة.

من جانبه عبر الرئيس لويس لا كايي بو عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته الدولة مؤكداً اهتمامه بلاده بتطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات خاصة الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعيد عبدالله القمزي سفير الدولة غير المقيم لدى الأوروغواي الشرقية وعدد من المسؤولين.

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