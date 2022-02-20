الامارات | أسراب طائرات مسيرة توفر خيارات دفاعية وهجومية في يومكس 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب طائرات مسيرة توفر خيارات دفاعية وهجومية في يومكس 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى وأحد أهم 25 مورداً دفاعياً على مستوى العالم، عن أسراب الطائرات المسيرة وأحدث استخداماتها في الأنظمة الجوية غير المأهولة، في اليوم الأول من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2022)، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 23 فبراير.

وفي إطار مشاركتها الثانية كشريك استراتيجي رسمي للحدث في يومكس، عرضت ايدج أسراب طائراتها المسيرة، والتي تعتمد على سلسلة Hunter 2 من المركبات الجوية غير المأهولة التي طورتها هالكن، الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الأسلحة الموجهة بدقة والأنظمة الجوية غير المأهولة. وقد صُممت الطائرات المسيرة التي يتم إطلاقها من الأرض لضمان تحقيق الحسم في القتال، وهي تطير وفق تشكيل معين لأداء مهمة متناسقة تربك الخصم.

وبالاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تشارك الطائرات التكتيكية بدون طيار المعلومات مع بعضها البعض لتتبع مواقعها النسبية والحفاظ عليها، وللاشتباك مع الأهداف بشكل فعال.

ويتميز سرب الطائرات بدون طيار بوزن إقلاع أقصى يبلغ 8 كجم مع مستوى عالٍ من الذكاء والاستجابة أثناء توجيهه نحو الهدف، والذي قد يشمل طائرات مقاتلة معادية على مدرج المطار في قاعدة عسكرية، أو قافلة قادمة من مدرعات العدو، على سبيل المثال.

وتم تجهيز الطائرات بدون طيار للعمل بسرعات تدعم نجاح المهمة، مع نطاق اتصال واسع وقدرة تحمل عالية للطيران. كما يمكن إطلاق الطائرة المجنحة بدون طيار في غضون ثوانٍ، وهي تتميز بجناحين تبلغ المسافة بين أطرافهما 1.44 متر بينما يبلغ طولها 1.25 متر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعيد المنصوري: "يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في النهوض بقطاع الدفاع ومجالات أخرى، وتعتزم ايدج وهالكن البقاء في طليعة التطورات الحديثة التي تشكل قطاعنا والعالم ككل، من قاعدتنا في دولة الإمارات. إذ يعد مستوى الاستقلالية الذي توفره هذه الأسراب من الطائرات المسيرة إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتسريع استثمارات البحث والتطوير في هذه المجالات لتوريد المنتجات ذات الصلة إلى السوق بسرعة في مجالات الأنظمة المستقلة والذخائر الذكية".

ويعتبر جناح ايدج في يومكس مثالاً على ريادة هالكن التكنولوجية في مجال الطائرات غير المأهولة، بما تعرضه من منتجات مثل طائرات Shadow 25 وShadow 50 بدون طيار؛ وسلسلة Hunter من الطائرات المسيرة وأنابيب الإطلاق؛ والمركبة الجوية القتالية غير المأهولة REACH-S .

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