الامارات | مع فتح باب التسجيل.. كيف تختار مدرسة خاصة لطفلك.. "التعليم والمعرفة" توضح

شكرا لقرائتكم خبر عن مع فتح باب التسجيل.. كيف تختار مدرسة خاصة لطفلك.. "التعليم والمعرفة" توضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدارس خاصة في أبوظبي، عن باب التسجيل وإعادة تسجيل طلابها للعام الدراسي المقبل 2022- 2023 ودعت ذوي الطلبة إلى سرعة تسجيل أطفالهم وتسديد رسوم التسجيل لضمان حجز مقعد للطالب في العام الدراسي المقبل، فيما أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي توفر 14 منهاجاً دراسياً، مشيرة إلى ضرورة مراعاة 5 جوانب أساسية عند اختيار المدرسة، والحصول على إجابات من المسؤولين على عدد من الأسئلة قبل تسجيل الطالب.

وتفصيلاً، حددت دائرة التعليم والمعرفة، 5 عوامل يجب على ذوي الأطفال مراعاتها عند اتخاذ قرار اختيار المدرسة التي يرغبون في تسجيل أطفالهم بها والمنهاج التعليمي التي يرغبون في تسجيلهم، والاستفسار من المدرسة عن إجابات 18 سؤالا حول آلية عمل المدرسة، مشيرة إلى أن معرفة المناهج التعليمية المختلفة يُعد خطوة مهمة لاتخاذ قرار مدروس بشأن اختيار المدرسة.

وأكدت الدائرة، أن المنهاج التعليمي الذي سيدرسه الطالب سيحدد مسار تجربة تعلم الطالب وتقييمه والمؤهلات المرتبطة به، بالإضافة إلى الأنشطة الأكاديمية والمناهج الدراسية اليومية التي يتوقع من الطالب المشاركة فيها كما يساعد الطالب في التخطيط والإعداد لمستقبله الأكاديمي والمهني، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي العام للمدرس الخاصة التي تقدم نفس المنهاج متشابه إلى حد ما إلا أنه قد يختلف في بعض الجوانب كالأنشطة المشتركة للمناهج الدراسية والمرافق والرسوم وطرق التدريس.

وشددت الدائرة، على ضرورة أن يراعي قرار اختيار المنهاج الذي سيدرسه الأطفال الخطط المستقبلية الخاصة بالجامعة أو المؤسسة التعليمية التي يريدون لأطفالهم الالتحاق بها لإكمال تعليمهم العالي واعتراف تلك الجامعة بشهاداتهم ومؤهلاتهم، وعملية معادلة الشهادات والاعتراف بها في البلد الأم، حيث يجب معرفة ما إذا كان المنهاج المختار والاختبارات والمؤهلات المرتبطة بها معترف بها في الموطن الأصلي للطالب "ينطبق على غير الإماراتيين".

وأشارت إلى أن عوامل اختيار المنهاج الدراسي يجب أن تراعي أيضاً، متطلبات الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة في الدولة "تتطلب وزارة التربية والتعليم حداً أدنى من الشروط والمتطلبات لكل منهاج من أجل معادلة الشهادات في مرحلة الثانوية العامة، وذلك للتمكن من الحصول على شهادات تبين أن الطالب قد درس ما يعادل الثانوية العامة في الدولة.

ولفتت الدائرة إلى ضرورة مراعاة التاريخ الدراسي للطالب في حال اتخاذ القرار بانتقال الطالب من منهاج إلى آخر حيث يجب مراعاة مدى سهولة هذا الانتقال بالنسبة له، بالإضافة إلى مراعاة تفضيلاتكم بشأن تجربة تعليم أطفالهم والاختيار بين التعليم الذاتي أو التعليم بقيادة معلم، أو التقييمات والاختبارات الرسمية أو البحث عن مساقات معينة يرغبون لأطفالهم تعلمها.

ودعت الدائرة ذوي الطلبة إلى طرح 18 سؤالاً على المعنيين في المدارس قبل الشروع في تسجيل أطفالهم، تشمل نهج وأسلوب المدرسة في التدريس والتعلم، ومزايا منهاج المدرسة مقارنة مع غيره من المناهج التعليمية، ودرجة تقييم المدرسة بحسب برنامج "ارتقاء" لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنه في حال كانت المدرسة تقدم مناهج متعددة التعرف على نقاط التشابه والاختلاف بينها، وكيفية الاختيار بينها، وفي أي صف سيتم تسجيل الطالب، وكم مرة وكيف سيتم تقييم الطالب، وكيف سيقضى الطالب يومه المدرسي، وكم عدد الطلبة في الفصل الدراسي، وكيفية التسجيل في المدرسة ومتطلبات القبول.

ولفتت إلى أهمية معرفة مواعيد التسجيل، والرسوم الدراسية، وما إذا كان هناك تكاليف إضافية مثل رسوم الكتب أو الحافلات، والمستوى التعليمي الذي قد تطلبه المدرسة، والمتطلبات التي يجب الإيفاء بها في حال انتقال الطالب من مدرسة أو دولة أخرى لهذه المدرسة، والتدابير التي تتخذها المدرسة بشأن تطوير اللغة العربية، والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، والترتيبات الخاصة بأصحاب الهمم التي توفرها المدرسة، وترتيبات لخاصة بالموهوبين، وكيفية توفير المدرسة للانضباط وكيفية التعامل مع التنمر، بالإضافة إلى طرق دعم المدرسة للقبول الجامعي.

وشدد الدائرة على وجود مواد إلزامية يجب أن يدرسها الطالب بجانب المواد المقررة في المنهاج التعليمي للمدرسة، تتضمن مادة التربية الإسلامية وتكون إلزامية لجميع الطلبة المسلمين باختلاف جنسياتهم، كما تكون مادة اختيارية للطلبة غير المسلمين، فيما تكون مادة الدراسات الاجتماعية مادة إلزامية لجميع الطلبة في الصفوف من الأول وحتى التاسع ويتم ترك لغة التدريس إلى قرار المدرسة، كما تلتزم جميع المدارس بتدريس مادة التربية الأخلاقية لجميع الطلبة في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، بالإضافة إلى مادة اللغة العربية التي تُعد مادة إلزامية لجميع الطلبة.

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