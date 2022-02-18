الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ماريز باين وزيرة خارجية أستراليا.

جرى - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ماريز باين .. مؤكدا على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وأستراليا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.

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