الامارات | إحصاء الفجيرة تدرس "استطاعة الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية"

شكرا لقرائتكم خبر عن إحصاء الفجيرة تدرس "استطاعة الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى مركز الفجيرة للإحصاء بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء من 15 فبراير الجاري حتى 10 مارس من العام الجاري، استطلاع رأي سيتم دراسة نتائجه فيما يخص قدرة الأسر على توفير احتياجاتها من السلع الغذائية عبر الأنشطة الزراعة الذاتية التي تمارسها الأسر في المنازل.

ويتم تنفيذ استطلاع رأي حول الزراعة المنزلية بإمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها بهدف التعرف على أنشطة الزراعة الذاتية التي تمارسها الأسر في المنازل، ومدى قدرتها على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، لتحقيق الاستدامة المعيشية للأسرة وللمجتمع من خلال عينة من الأفراد المتواجدين في الأماكن العامة في الفئة العمرية 18 سنه فأكثر.

وأفاد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور ابراهيم سعد أن الأهداف الرئيسية للمسح تتمثل في معرفة نسبة الأفراد الذين يمارسون الزراعة المنزلية وأنواع المحاصيل المزروعة وكميتها ونسب الاكتفاء الذاتي منها والتحديات التي تواجهها، مؤكداً أن تعاون الأفراد مع الباحث الميداني يرفع من مستوى دقة وجودة النتائج.

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