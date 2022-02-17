الامارات | جامعات إماراتية توفر مِنحاً دراسية للمواطنين والمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات إماراتية توفر مِنحاً دراسية للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفّرت جامعات في الدولة برامج منح دراسية للطلبة بهدف استقطاب أفضل العقول إليها، وانقسمت المنح إلى ثلاث فئات الأولى منح دراسية مدفوعة بالكامل للمواطنين، والثانية للمتفوقين دراسياً ورياضياً، وتراوح نسب الحسم بها وفقاً لمعدل الطالب ويرتبط استمرارها باستمرار تفوق الطالب، والثالثة منح للطلبة المعوزين الذين قد تحول ظروفهم المالية دون استكمال دراستهم الجامعية.

وتفصيلاً، أكدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أنها توفر لطلبتها منحاً دراسية كاملة تغطي الرسوم الدراسية كافة. كما يحصل كل طالب على راتب شهري وعديد من المزايا الأخرى مثل السكن الداخلي، والتأمين الصحي، وتأشيرة إقامة في دولة الإمارات، لافتة إلى أنه من خلال علاقاتها مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة توفر للخريجين فرصاً وظيفية، إضافة إلى وجود فريق متخصص يعمل على تقديم المشورة المهنية للطلاب وإنشاء شبكة علاقات تسهم في إيجاد فرص عمل للخريجين.

وتُعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤسسة أكاديمية حديثة تقدم عدداً من برامج الدراسات العليا التي تلبي احتياجات السوق في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم والدكتوراه في المجالات الرئيسة للذكاء الاصطناعي، وتشمل ثلاثة تخصصات رئيسة، تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية.

وأكدت جامعة أبوظبي أن برنامج المنح الدراسية والمساعدات المالية، يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التميز الأكاديمي ويعكس التزامها بدعم تطور ونماء الدولة، معتبرة أن توفير فرص متكافئة للطلاب المهتمين بمواصلة التعلم وتمكينهم من المساهمة في المجتمع بفعالية بغض النظر عن وضعهم المالي واجب وطني.

وأشارت إلى أن برنامج المنح يشمل ثمانية أنواع من المنح هي منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتتاح للطلاب الـ20 الأوائل ضمن خريجي المدارس الحكومية الثانوية على مستوى الدولة، المقبولين حديثاً والملتحقين بجامعة أبوظبي في فصل الخريف من العام، الذين تخرجوا فيه من المدارس الثانوية، ويحصلون على خصم 100% على الرسوم الدراسية، ورسوم تقديم الطلبات والتسجيل والخدمات الطلابية والصحية.

وأضافت أن منحة رئيس الجامعة، توفر خصم 100% وتتاح للطلاب الحاصلين على معدل 97% فما فوق في السنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة الثانوية (الصفوف 10و11و12)، ومنحة الجامعة، وتوفر خصماً يراوح بين 10% و50% من الرسوم الدراسية للمقيمين في الدولة والمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحة إعفاء أفراد الأسرة من الرسوم الدراسية حيث تطبق الجامعة الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة الواحدة المسجلين للدراسة.

ويتضمن برنامج منح الجامعة المنحة الرياضية وتوفر خصماً بمقدار 25% من الرسوم الدراسية، للطلاب الذين يشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها جامعة أبوظبي بفعالية وتميز، والمنحة الأكاديمية وتوفر خصماً 20% من الرسوم الدراسية لطلاب جامعة أبوظبي المنتظمين، الحاصلين على معدل تراكمي يبلغ 3.60 كحد أدنى لفصلين دراسيين متتاليين، ومنحة الخريجين وتتيح لخريجي جامعة أبوظبي الذين يودون مواصلة دراساتهم العليا بالجامعة الحصول على خصم بقيمة 20% من الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى منحة الدراسات العليا القائمة على الجدارة وتمنح الحاصلين عليها خصماً بمقدار 25% من الرسوم الدراسية.

فيما توفر جامعة الإمارات العربية المتحدة نوعين من المنح الدراسية لطلبة برامج البكالوريوس، الطلبة الدوليين الحاصلين على نسبة 97% فما فوق في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويشمل النوع الأول منحة دراسية كاملة لطلبة برامج البكالوريوس، توفر إعفاء من الرسوم بنسبة 100%، ويمكن أن يحصل عليها الطالب حتى التخرج من خلال المحافظة على معدل تراكمي 3.8 فما فوق طوال مدة الدراسة، وإنجاز ما لا يقل عن 15 ساعة دراسية معتمدة في الفصل الدراسي الاعتيادي الواحد.

وأشارت الجامعة، على موقعها الرسمي، إلى أن النوع الثاني من المنح خاص بالمنحة الدراسية الجزئية لطلبة برامج البكالوريوس الطلبة الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويحصل من خلالها الطالب على خصم مقداره 50% من الرسوم الدراسية المقررة.

وأكدت جامعة نيويورك أبوظبي، التزامها باستقطاب وتعليم الطلاب الموهوبين والمتميزين من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن قدرتهم المالية، حيث تتبع الجامعة سياسة قبول انتقائية وفق معايير محددة، بهدف تطوير وبناء قادة المستقبل، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي ضمن سعيها الدؤوب لبناء كوادر وطنية مبدعة ومتميّزة، تقدم للطلاب الإماراتيين المتفوقين المقبولين في الجامعة، منحاً دراسية مدفوعة بالكامل تحت مظلة برنامج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمنح الدراسية بجامعة نيويورك أبوظبي، بحيث لا يتوجب على الطلاب المواطنين تقديم أي طلبات للإعانة المالية من الجامعة.

وتوفر الجامعة الدعم المالي للطلاب من الجنسيات كافة وفقاً للمنح المقدمة، لافتة إلى وجود نوعين من الدعم، الأول وفقاً للجدارة، ويُمنح للطلبة المتميزين على أساس الجدارة الأكاديمية (وفقاً لتقدير الدرجات أو درجات الاختبارات)، والنوع الثاني هو الدعم وفق الحاجة، ويُمنح للطلبة بناءً على الوضع المالي لأسرهم، ومدى قدرتهم على دفع تكاليف الدراسة. وتتيح الجامعة هذا النوع من الدعم للطلاب الدارسين الذين يحتاجون إلى دعم مالي، حيث يمكن أن يصل إلى 100% من تكاليف الدراسة في حال كانت العائلة غير قادرة على المساهمة بأي نسبة من تكاليف الدراسة الجامعية.

وتوفر جامعة السوربون أبوظبي منحاً دراسية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والماجستير لتغطية كلفة دراستهم، على أساس الظروف الفردية أو التفوق العلمي والجدارة الدراسية، مشيرة إلى وجود أربعة أنواع للمنح الدراسية، الأولى خاصة بمنحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للطلبة الإماراتيين، ويحصل من خلالها جميع الطلبة الإماراتيين أو أبناء الأمهات الإماراتيات على منحة دراسية كاملة تغطي رسوم برامج البكالوريوس (بما في ذلك رسوم السنة التأسيسية)، والنوع الثاني هو منحة التفوق الأكاديمي، والتي توفر منحة بنسبة 15% على الرسوم الدراسية لدى التحاق الطلبة بالفصل الدراسي الأول من البرنامج، وترتفع المنحة ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني إلى 25% حتى 75% خصماً على الرسوم اعتماداً على أدائهم الأكاديمي والنتائج التي حصلوا عليها في الفصل الدراسي السابق. ولفتت الجامعة إلى أن النوع الثالث من المنح خاص بطلبة المدارس الفرنسية، حيث يحصل الطلبة الدارسون في مدارس ذات مناهج فرنسية على منحة دراسية تغطي رسوم الفصل الدراسي الأول بنسبة 10%، ويختص النوع الرابع بالمنح الدراسية الممولة حيث تُقدم كلٌّ من «توتال»، ومجموعة «شلهوب» ومؤسسة «آرديان» منحاً دراسية تعتمد على التفوق العلمي الأكاديمي والظروف المادية لعدد مختار من الطلبة.

• جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، توفر لطلبتها منحاً دراسية كاملة.



• منحة حمدان بن زايد تتاح لطلاب المدارس الحكومية الثانوية الـ20 الأوائل.

15 منحة متنوّعة

أفادت جامعة دبي بأنها توفر أكثر من 15 نوعاً من المنح التعليمية والتخفيضات من أبرزها ثلاث:

■ منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تخليداً لاسمه وعرفاناً بجميله على أبناء الوطن والجامعة.

■ منح كاملة، يقدمها صندوق دعم الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات، بتخفيض 50% على الرسوم الدراسية للطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة البكالوريوس من داخل الدولة وخارجها.

■ منحة رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من المتفوقين الحاصلين على 95% فأكثر، و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة، و20% لذوي الاحتياجات الخاصة، و15%-30% لأصحاب بطاقات «حماة الوطن» و«أبشر» و«إسعاد» و«فزعة» و«وفر» وموظفي الجامعة.

3 فئات لمنح جامعة زايد

أعلنت جامعة زايد على موقعها الرسمي توفير ثلاثة أنواع من المنح الدراسية، تشمل المنحة الدراسية لبرنامج البكالوريوس، ويتم منحها للطلبة الدوليين على أساس الجدارة الأكاديمية وفقاً لنتائج الطالب النهائية للصف الـ12، ويغطي هذا النوع من المنح الدراسية ما يصل إلى 50% من الرسوم الدراسية.

ومنحة الأسرة الجامعية، وتمنح للأسر التي لديها أبناء ملتحقون بالبرامج الجامعية، حيث تقوم الجامعة بمنح خصم بنسبة 25% لكل ابن بعد الابن الأول، ولا يسمح بربطها بالمنح الرئيسة الأخرى.

ومنحة الرسوم الدراسية للبرامج الجامعية الخاصة بالطلبة من أبناء موظفي الجامعة، وتوفر خصماً يصل حتى 50% على الرسوم الدراسية للطلبة من أبناء موظفي الجامعة، وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية بعقد دوام كامل، ويتم إيقاف هذه المنحة في حال انتهاء عقد العمل الخاص بوالدَي الطالب.

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