الامارات | 53% ارتفاعاً في تصاريح العمل العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 53% ارتفاعاً في تصاريح العمل العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد تصاريح العمل الصادرة عنها لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 53% مقارنة بالعام 2020، مسجلة نحو مليون و550 ألف تصريح، فيما بلغ مجموع تصاريح العمل الصادرة عنها خلال العام 2020 مليونا و15 ألف تصريح، مما يؤكد فاعلية الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها دولة الإمارات في إطار تمكين الاقتصاد الوطني وتفعيل جاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والمهارات.

وشكل العام 2021 عاماً للتعافي والنمو في دولة الإمارات، في ظل مواصلة الجهات الرسمية المعنية دعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات، تتكامل مع «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.

وشهد الربع الأول من العام الماضي إصدار 402 ألف و158 تصريح عمل، بزيادة بنسبة 6% على التصاريح الصادرة خلال الفترة ذاتها من العام 2020، التي بلغ مجموعها 379 ألفا و442 تصريح عمل. وشهد الربع الثاني من العام الماضي، زيادة ملحوظة في تصاريح العمل، حيث بلغ مجموعها 423 ألفا و272 تصريحا، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 290% مقارنة بالعام 2020 الذي شهد إصدار 108 آلاف و496 تصريحا. أما تصاريح العمل خلال الربع الثالث من العام الماضي فبلغ 320 ألفا و115 تصريحاً، بنسبة زيادة تقدر بنحو 46% مقارنة بالعام 2020 الذي شهد 219 ألفا و866 تصريحا. وبلغ عدد تصاريح العمل في الربع الرابع من العام الماضي، 403 آلاف و675 تصريحا، بزيادة بنسبة 31% على الفترة ذاتها من العام 2020، التي بلغ عدد التصاريح خلالها 307 آلاف و280 تصريحا.

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