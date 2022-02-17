الامارات | بلدية دبي تبدأ مسح الأراضي في منطقتي إسكان المواطنين في العوير الأولى ووادي العمردي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تبدأ مسح الأراضي في منطقتي إسكان المواطنين في العوير الأولى ووادي العمردي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وضمان رفاههم الاجتماعي، كأولوية تتصدر قائمة أولويات حكومة دبي، أعلنت بلدية دبي بدء عمليات مسح الأراضي في مناطق إسكان المواطنين في منطقتي العوير الأولى ووادي العمردي لتكون جاهزة للبناء، وذلك مع سير عمليات مسح الأراضي في المناطق المخصصة لإسكان المواطنين وفق الجدول الزمني المُعتَمد.

وأوضحت البلدية أنها انتهت بالفعل من مسح منطقتي مشرف ووادي الشبك في دبي، حيث أصبحت الأراضي في هاتين المنطقتين مهيّأة للبناء، وذلك في إطار جهود البلدية المستمرة في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها مساعدة مواطني الإمارة على الحصول على المسكن الملائم، بما يترجم حرص القيادة الرشيدة وحكومة دبي على توفير كافة المعطيات وحشد مختلف الإمكانات التي تضمن للمواطن وأسرته الحياة الكريمة، وتكفل لهم الاستقرار والطمأنينة والراحة.

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي إن عمليات مسح وتهيئة أراضي إسكان المواطنين بدأت بالفعل في منطقتي العوير الأولى ووادي العمردي بالتنسيق مع عدد من الجهات الخدمية ذات الصلة في الإمارة، منوهاً أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات المسح خلال ستة أشهر لتصبح بعدها الأراضي جاهزة للبناء.

وأكد سعادة الهاجري التزام بلدية دبي بتوفير جميع الخدمات التي تمكّن المواطنين من بناء مساكنهم وتحقيق رفاهيتهم، توازياً مع عمل البلدية على توفير كافة المرافق الخدمية اللازمة لسكان تلك المناطق بما في ذلك المساحات الخضراء والتي تشمل أعمال التشجير والبستنة والتجميل، من أجل ضمان أفضل مستويات جودة الحياة في تلك المناطق عملاً بنهج دبي الدائم في التميز، واتباعاً لأفضل المعايير العالمية في مجال التطوير الحضري والعمراني، وتنفيذاً لما أوردته خطة دبي الحضرية 2040 من أهداف ترمي إلى جعل دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد في سبتمبر الماضي ميزانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم لدعم مشاريع إسكان المواطنين في دبي على مدار العشرين عاماً القادمة، في حين وجّه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف بداية من العام 2021، وكذلك مضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في الإمارة ليصل إجمالي مساحات تلك الأراضي إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربع تكفي لسد احتياجات المواطنين على مدار العقدين القادمين.

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