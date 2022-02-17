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الامارات | تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال المراكز وبين استقدامه بشكل شخصي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال المراكز وبين استقدامه بشكل شخصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مقطع فيديو يوضح الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد في الفيديو المرفق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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