الامارات | تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال المراكز وبين استقدامه بشكل شخصي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مقطع فيديو يوضح الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال المراكز وبين استقدامه بشكل شخصي والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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