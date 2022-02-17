الامارات | هزة بقوة 2.5 درجة في مسندم - عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة بقوة 2.5 درجة في مسندم - عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.5 درجة - ريختر في مسندم - عمان الساعة 11:01 الموافق 17/02/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وذلك كما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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