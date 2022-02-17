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الامارات | هزة بقوة 2.5 درجة في مسندم - عمان

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة بقوة 2.5 درجة في مسندم - عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.5 درجة - ريختر في مسندم - عمان الساعة  11:01 الموافق 17/02/2022  حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وذلك كما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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