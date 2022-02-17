الامارات | فرص لتشكّل الضباب وانخفاض في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرص لتشكّل الضباب وانخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خصوصاً على البحر. وتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:26، والمد الثاني عند الساعة 03:08، والجزر الأول عند الساعة 20:28، والجزر الثاني عند الساعة 07:56، وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:58 والمد الثاني عند الساعة 23:05، والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 08:05.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news