الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة الجنايات في دبي، الربط بين جريمتي سرقة من أحد المتاجر وسرقة بالإكراه لاثنين من المارة اتهم بارتكابها متهم واحد، وانتهت إلى براءته من التهمة الثانية، مؤكدة أن ارتكابه الجريمة الأولى لا يعني بالضرورة تورطه في الثانية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته.

وتفصيلاً، ذكرت المجني عليها في الدعوى الثانية، وهي بائعة إفريقية، أنها كانت تسير في طريقها إلى سوبر ماركت بعد عودتها من العمل، وفوجئت بشخصين ذوي ملامح إفريقية يباغتانها من الخلف، وسرق أحدهما هاتفها المتحرك، فيما سحب الآخر حقيبة اليد، وفرا من المكان ولم تستطع اللحاق بهما فأبلغت الشرطة.

وقالت في محضر الاستدلال للشرطة إن المتهم الذي سرق الحقيبة استخدم العنف معها إذ سحب الحقيبة بقوة من كتفها وسبب لها آلاماً بالظهر والكتف.

من جهته، قال شاهد من الشرطة إن بلاغين وردا عن سرقة اثنين من المارة في أحد الطرق الجانبية، وبتفريغ ذاكرة كاميرات المراقبة في مكان الواقعة الأولى شوهد شخصان يباغتان المجني عليها ويدفعانها إلى مدخل إحدى البنايات وظلا لمدة دقيقتين ثم غادرا، فيما ورد البلاغ الثاني من الموظفة صاحبة الإفادة السابقة.

وأضاف أنه في اليوم ذاته حدثت واقعة سرقة في متجر قريب من الواقعتين وتم ضبط المتهم وتوقيفه وعرضه في طابور تشخيص على المجني عليه الأول الذي تعرف عليه ثلاث مرات والمجني عليها الثانية التي لم تتعرف عليه.

من جهتها، قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى أن الاتهام الموجه إلى المتهم في الجريمة الأولى لا يعد دليلاً قاطعاً حتى لو ثبت بحقه على ارتكابه واقعتي سرقة المجني عليهما، كما أن شهادة الأخيرين لا تتضمن دليلاً قاطعاً ضده، ومن ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائي.

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