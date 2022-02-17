الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقية

رحّب قارئ بحملة «دبي تبادر» للحد من استخدام العبوات البلاستيكية في الإمارة، واقترح على هيئة كهرباء ومياه دبي توفير أجهزة تنقية المياه المنزلية، بأسعار مناسبة، وضمن عقود سنوية، وذلك خدمة لأهداف الحملة في التوقف عن استخدام العبوات البلاستيكية المضرة بالبيئة.

رسوم

رفعت إحدى المدارس في أبوظبي رسوم العام الدراسي المقبل بنحو 5000 درهم لكل طالب، بحجة أن المبنى جديد، على الرغم من أن مستوى التعليم فيها يتراجع، وفقاً لأولياء أمور.

دجاج

رأت قارئة عمالاً في أحد المتاجر وهم يسحبون كميات من الدجاج ويضعونها في أكياس، بسبب انتهاء فترة صلاحيتها. وعندما سألت عن مصير الدجاج المسحوب، قيل لها: إلى القمامة. فتساءلت: ألم يكن من الأجدى خفض سعره المرتفع ليستفيد به المستهلكون قبل أن تنتهي فترة الصلاحية ويُرمى في القمامة؟

تلويث

يترك بعض زوّار قناة القصباء في الشارقة العبوات الفارغة وبقايا الطعام فوق الأسوار، ما يشوّه المنظر، ويلوث البيئة، ويحرم الآخرين من الجلوس. ودعا قراء الجهات المختصة إلى معاقبة كل من يرتكب مثل هذا السلوك.

سرعة

يقود سائقون مركباتهم بسرعة جنونية في الشوارع رئيسة، معتمدين على معرفتهم بمواقع الرادارات فيها، ما يجعلهم يتجنبون المخالفة باستخدام الفرامل بشكل مفاجئ قبيل الوصول إليها، معرّضين بذلك بقية مستخدمي الطريق للخطر. ودعا قراء إلى معاقبة هؤلاء بعقوبات مضاعفة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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