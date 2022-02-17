الامارات | سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية بنغلاديش في إكسبو 2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية بنغلاديش في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم بإكسبو 2020 دبي مع أسد الزمان خان وزير الداخلية بجمهورية بنغلاديش، كما زار سموه والوزير الضيف جناح بنغلاديش بإكسبو.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد متصل زار سموه والوزير الضيف جناح جمهورية بنغلاديش بإكسبو 2020 دبي المقام في منطقة الاستدامة، حيث اطلعا على المعروضات من خلال الشاشات التفاعلية التي تعرض جانباً من التاريخ الثقافي والحضاري وقدراتها الاقتصادية المتنامية ورحلة بنغلاديش التنموية ورؤيتها والإنجازات التي حققتها إلى جانب ما يعرض من معروضات توضح حياة السكان وأهم الصناعات، المنتجات اليدوية والملابس والتذكارات.

حضر اللقاء والزيارة سفير جمهورية بنغلاديش لدى الدولة محمد أبوظفر، ومحمد عبد الله المسعود وكيل وزارة الداخلية في بنغلاديش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية بجمهورية بنجلاديش، كما حضر العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، والعميد فيصل الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة وعدد من الضباط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news