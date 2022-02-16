الامارات | جمارك دبي تستعرض ابتكار الغواصة الجمركية في "إكسبو2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تستعرض ابتكار الغواصة الجمركية في "إكسبو2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمارك دبي ورشا تعريفية حول "الغواصة الجمركية" ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" التي يحتضنها إكسبو 2020 دبي في الفترة من 11 إلى 16 فبراير الجاري .

تعد الغواصة الجمركية ابتكارا فريدا من نوعه يمكن المفتشين من الحصول على صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة لبدن السفينة تحت الماء بهدف الكشف عن المواد الممنوعة والمهربة.

تهدف هذه الورش إلى تمكين زوار معرض إكسبو من جميع أنحاء العالم من الاطلاع على المبادرات المبتكرة التي تم تطويرها في جمارك دبي وتسليط الضوء على ابتكارات الدائرة النوعية لحماية المجتمع والاقتصاد.

واستعرض نواف صالح ضابط أول تفتيش وسالم غيث ضابط تفتيش في جمارك دبي مميزات الغواصة الجمركية المبتكرة وكيفية التحكم بها لتصوير بدن السفن والوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها لأن لديها القدرة على الغوص لمسافة 98 قدما ومزودة بكاميرا 4K عالية الدقة تمكن المفتشين من إرسال بث حي لغرف العمليات لاكتشاف المواد الممنوعة والمحظورة التي يتم تهريبها في بدن السفينة الخارجي.

تأتي مبادرة الغواصة الجمركية ضمن مبادرات قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي انطلاقا من خطتها الاستراتيجية2021 - 2026 نحو ريادة الجمارك الآمنة عالميا عبر تعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي حيث تمكنت جمارك دبي من إنجاز 4 آلاف و 696 ضبطية تنوعت بين الأمنية والجمركية في العام 2021.

على صعيد متصل تم خلال المشاركة الثانية للدائرة عقد حلقة نقاشية بحضور صالح الشامسي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي وجرى خلالها تقديم شرح مفصل عن " الدولفين الجمركي" وخصائصه والفرق بينه وبين الغواصة الجمركية.

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