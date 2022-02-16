الامارات | جمعية الامارات الخيرية تطلق مبادرتين لتوزيع ملابس شتوية على الأسر المتعففة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الامارات الخيرية تطلق مبادرتين لتوزيع ملابس شتوية على الأسر المتعففة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت جمعية الإمارات الخيرية مبادرتي « دفء» و « كسوة الشتاء» ، لتوزيع ملابس على الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم والعمال والمستخدمين في الداوئر الحكومية و المؤسسات منها دائرة المحاكم في رأس الخيمة و دائرة الأشغال والخدمات العامة و مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث شملت الكسوة جميع المستلزمات الشتوية التي تحتاجها هذه الفئات من جوارب و أوشحة والبطانيات

وقال الأمين العام للجمعية عبدالله سعيد الطنيجي إن مبادرتي كسوة الشتاء تأتي ضمن المبادرات والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية، موضحاً أن المبادرة انطلقت بداية فصل الشتاء، مستهدفة الفقراء والمحتاجين و الأيتام و أصحاب الهمم حيث تم توزيع 100 طرد على الأسر المتعففة و 300 بطانية للعمال و المستخدمين في الدوائر الحكومية و المؤسسات وأكد حرص الجمعية على توفير بيئة مناسبة للمحتاجين والأسر المتعففة لمواجهة برد الشتاء

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