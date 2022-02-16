الامارات | ثرثرة في العمل تقود موظفاً إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ثرثرة في العمل تقود موظفاً إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الفجيرة الابتدائية بتغريم موظف (عربي) مبلغ 1100 درهم لإدانته بالسب والتشهير بزميله في العمل، أثناء ثرثرة مع زملائه في العمل.

وأفادت أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتشهير بحق الشاكي أمام زملائه في العمل، وقال عنه إنه يتعاطى المواد المخدرة وصاحب سوابق، كما اتهمه بالاحتيال على دائرة العمل التي يعملون فيها، وبسؤال المتهم أنكر ما هو منسوب إليه وتم تكفيله واتخاذ الإجراءات الأولية تجاهه مع إحالة أوراق القضية للتصرف.

وبسؤال الشاكي في محضر الاستدلال وبتحقيقات النيابة أقر بأن المتهم قام بالتشهير به في مقر عمله بأن اتهمه بتعاطي المواد المخدرة والاحتيال.

واتفقت أقوال شاهدين بأنهما كانا يتبادلان أطراف الحديث مع المتهم وسمعاه يقول إن الشاكي تم تسريحه من عمله السابق بسبب التعاطي وإنه صاحب سوابق.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة السب بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار.

وواجهت هيئة المحكمة المتهم عن بُعد بالتهمة الموجهة إليه فأنكرها، وأكد أن الشكوى كيدية، حيث طلب الشاكي منه في وقت سابق أن يشهد ضد زميلته في العمل إلّا أنه رفض ذلك، باعتباره لم يسمع الحوار الذي دار بينهما، ليفاجأ بعد فترة بأن الشاكي قدّم بلاغاً ضده.

وبعد النظر في الدعوى، حكمت محكمة الفجيرة الابتدائية بتغريم المتهم 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه مع حفظ حق المدعي بالحق المدني، والزامه برسوم الدعوى وقدرها 50 درهماً، إذ إن الاتهام المسند للمتهم ثابت ثبوتاً قطعياً لإدانته، وذلك لأقوال الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة.

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