الامارات | «الأرصاد» يتوقّع ارتفاع «الحرارة» الخميس والجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يتوقّع ارتفاع «الحرارة» الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خصوصاً شمالاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تبقى الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع أن الطقس غداً، سيظل رطباً مع فرصة تكوّن ضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً ليلاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً غرباً، لافتاً إلى حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس السبت المقبل، توقّع المركز أن يكون مغبراً قليلاً، وحاراً نهاراً، يصبح غائماً جزئياً وغائماً أحياناً غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً للمركز فإن منطقة الخليج العربي تبقى تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لافتاً إلى أن درجات الحرارة خلال هذا الشهر تستمر في الانخفاض على الدولة بشكل عام، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خصوصاً في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة بشهر يناير.

وذكر المركز أن الدولة تتأثّر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

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