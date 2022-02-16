الامارات | السجن المؤقت وغرامة 750 ألف درهم عقوبة تزوير مستند إلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤقت وغرامة 750 ألف درهم عقوبة تزوير مستند إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت النيابة العامة للدولة، أن السجن المؤقت وغرامة تصل إلى 750 ألف درهم عقوبة تزوير المستند الإلكتروني.

وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زوّر مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزوّر مع علمه بتزويره.

وأفادت بأن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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