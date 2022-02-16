الامارات | شرطة رأس الخيمة ترصد 8 مخالفات لدرّاجات الـ «دليفري»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة ترصد 8 مخالفات لدرّاجات الـ «دليفري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت شرطة رأس الخيمة ثماني مخالفات مرورية لقائدي دراجات التوصيل الناريّة (دليفري) على الطرق العامة، ناتجة عن السلوكيات المرورية الخاطئة التي يتسببون فيها، والمتمثلة في عدم الالتزام بالوقوف الصحيح عند التقاطعات والإشارات الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بمسارات الطريق أثناء القيادة، والتجاوز الخاطئ والمفاجئ، والانتقال يميناً ويساراً بشكل مفاجئ، وعدم استخدام الإشارات الضوئية الجانبية للطريق عند التجاوز أو تغيير المسار، وعدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، والتجاوز أثناء توقف الحركة المرورية، خصوصاً عند التقاطعات والإشارات المرورية.

جاء ذلك خلال عقد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اجتماعاً لمناقشة مخاطر الدراجات الناريّة برئاسة مدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد الصم النقبي، وحضور ممثلي الدائرة الاقتصادية، ومديري شركات التوصيل، بهدف مناقشة بنود الوعي وتعزيز السلامة المرورية لسائقي دراجات التوصيل (دليفري)، وطرح بنود المخالفات المرورية المترتبة، وتناول الاجتماع التأكيد على عقد ورش التوعية لقائدي هذه الدراجات لإطلاعهم على الأخطاء المرتكبة، وأيضاً تثقيفهم بما يتوجب عليهم القيام به وصولاً للأهداف الموضوعة.

وأشار النقبي إلى ضرورة تجنب مخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض سائقي دراجات التوصيل من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية، لتحقيق الالتزام بقواعد وسرعة الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، للحد من هذه المخاطر، وحالات الإرباك التي يتسبب فيها سائقو هذه الدراجات بسبب تغيير مسارهم المفاجئ أمام المركبات دون سابق إنذار.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قواعد السلامة المرورية.

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