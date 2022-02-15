الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس كينيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس كينيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس جمهورية كينيا الصديقة،أوهورو موقاي كنياتا الذي يزور دولة الإمارات حاليا لحضور فعاليات احتفال بلاده بيومها الوطني في معرض " إكسبو 2020 دبي" يوم غد الأربعاء.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر- بالرئيس الكيني، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها التنموية مع بلاده، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط البلدين.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية و آفاق تطويرها وتعزيزها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة وغيرها من المجالات المتعلقة بأولويات التنمية في البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.. وناقشا سبل التعاون والتنسيق بين الإمارات وكينيا في الأمم المتحدة لدعم القضايا والأهداف المشتركة في ضوء عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة جمهورية كينيا في معرض إكسبو 2020 دبي، وأهميتها في تجسيد رؤيتها للمستقبل والتعريف بثقافتها وتراثها والفرص الاستثمارية التي تتيحها.

وشكر سموه الرئيس الكيني على إدانة كينيا الاعتداءات الإرهابية الحوثية على منشآت مدنية في دولة الامارات وإعلان تضامنها مع الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي.

وجدد سموه خلال اللقاء تأكيد الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ودعمها لكل ما يحقق الاستقرار والسلام فيها ويعود بالخير والنماء والازدهار على شعوبها.

من جانبه عبر الرئيس أوهورو موقاي كنياتا، رئيس جمهورية كينيا الصديقة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال و الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لكينيا في مواجهة جائحة كورونا.. و أشاد بالتجربة التنموية الإماراتية مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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