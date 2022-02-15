الامارات | "صحة" تنجح في علاج صبي من ورم في المخ

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تنجح في علاج صبي من ورم في المخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الكوادر الطبية في منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في علاج صبي يبلغ من العمر 12 عاماً من ورم في المخ وشفي تماماً بعد رحلة علاج موفقة في مرافق شركة "صحة".

وكان الصبي نقل إلى مستشفى توام - إحدى منشآت شركة "صحة" بعد تشخيص حالته بورم الأرومي النخاعي وهو ورم سرطاني ينتشر بالأساس في الجهاز العصبي المركزي وفي ضوء نتائج الفحوص أجريت للصبي عملية جراحية لإزالة الورم تكللت بالنجاح التام وبدأت بعدها دورة العلاج الإشعاعي.

وواصل الصبي خطة العلاج في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأخذ جرعات العلاج الكيميائي مع متابعة الفحص عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي حيث أكدت الصور شفاء الصبي التام ولم يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الأخير أي دليل على وجود أي ورم وهذا يعني أن السرطان لم ينتشرفي أجزاء أخرى من جسم الصبي.

وأكد مدير قسم طبي وطبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب في مستشفى توام الدكتور محمود علي بالنور، التزام شركة "صحة" بتقديم أفضل الخدمات وأنه بفضل نموذج الممارسة الجماعية المتكامل تمكن الفريق المعالج من ضمان تلقي الصبي سلطان الرعاية والعلاج في الوقت المناسب مشيراً إلى أهمية التشخيص المبكر لدى الأطفال والمراهقين مما يمكن الكوادر الطبية من تقديم العلاج المناسب.

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