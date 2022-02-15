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الامارات | أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المُحَدَّثة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي،  والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من 15 فبراير 2022، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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