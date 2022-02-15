الامارات | أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المُحَدَّثة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المُحَدَّثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من 15 فبراير 2022، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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