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الامارات | عدد الزيارات الأسبوعية لإكسبو 2020 دبي يتخطى المليون زيارة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الزيارات الأسبوعية لإكسبو 2020 دبي يتخطى المليون زيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطى عدد الزيارات الأسبوعية لإكسبو 2020 دبي المليون زيارة مع استضافة المعرض الدولي لعدد كبير من الفعاليات والأحداث، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأوضح المكتب الإعلامي أن إجمالي أعداد الزيارات وصل إلى 13.45 مليون زيارة منذ بدء فعاليات المعرض، إضافة إلى تسجيل أكثر من 121 مليون زيارة افتراضية حتى 14 فبراير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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