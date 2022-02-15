الامارات | هل يتم تعويض صاحب العمل عند انتقال العامل خلال فترة التجربة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تعويض صاحب العمل عند انتقال العامل خلال فترة التجربة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه يُمكن للعامل فسخ عقد العمل والانتقال إلى صاحب عمل اخر خلال فترة التجربة، بعد إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بالأمر وبمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأضافت الوزارة في تغردة لاحقة أنه في حال عدم التزام العامل بإخطار صاحب العمل خطياً يتوجب عليه أن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الأخطار، وذلك وفقاً لما حدده المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

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