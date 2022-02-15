الامارات | مهندسة إماراتية تحصل على براءة ‏اختراع لأداة ثقب مجسم الطائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسة إماراتية تحصل على براءة اختراع لأداة ثقب مجسم الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت مهندسة مواطنة خريجة، كلية الهندسة جامعة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي، أداة لثقب مجسم الطائرة وذلك خلال عملها على مبادرة طرحتها " مبادلة" لدعم أبحاث طلبة الجامعات، وحصلت على براءة اختراع لابتكارها.
وقالت مريم الكعبي الحاصلة على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير من جامعة الإمارات: "كنت ضمن فريق يتألف من اثنتين من الزميلات والدكتور المشرف حيث توصلنا إلى ابتكار أداة "مؤتمتة" لمساعدة الأفراد على عمل الثقوب في الطائرة لأجل تركيب القطع، حيث تُظهر هذه الأداة إضاءة تدل على أن الجهاز جاهز للاستخدام. وأضافت: بالتالي يثقب أجزاء الطائرة على أساس الزاوية المطلوبة والقوة اللازمة للضغط من قبل هذا الثاقب. وتابعت: حصلنا على براءة اختراع لهذا الجهاز وسجلناه من خلال المكتب المخصص لبراءات الاختراعات في مقر جامعة الإمارات.
وأشارت الكعبي إلى أن دولة الإمارات بيئة رائدة وداعمة في مجالات الابتكار والعلوم المتعددة، وتحرص على أن اكتشاف المبتكرين والذين يمتلكون قدرات متنوعة في مجالات عدة، وأن العالم الآن هو مكان تنافسي كبير والذي لا يبدع ويطور من نفسه، لن يواكب التغيير. وقالت: إن الابتكار هو المستقبل، ودولة الإمارات سباقة لاستشراف وريادة المستقبل.
ولفتت الكعبي إلى أنه " عندما عملت على رسالة الماجستير في جامعة الإمارات أيضاً، عملنا على تطوير جهاز في مجال البحث في عمليات "الألمنيوم" وتوصلنا إلى جهاز جديد، ونسعى أيضاً للحصول على براءة اختراع له.
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