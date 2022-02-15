الامارات | الطقس المتوقع هذا الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم، يكون غائماً جزئياً إلى صحو ومغبر أحياناً نهاراً على المناطق المكشوفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، رطب صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحليةً خاصة شمالاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تبقى الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الخميس المقبل، سيظل رطب مع فرصة تكوّن ضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويكون صحواً إلى غائماً جزئياً يصبح غائماً أحياناً ليلاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً غرباً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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