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الامارات | جهة حكومية بدبي تطرح وظائف للمواطنين في 7 تخصصات

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أشرف جمال – أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جهة حكومية بدبي تطرح وظائف للمواطنين في 7 تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهة حكومية عدداً من الشواغر الوظيفية، مخصصة للكوادر الوطنية من الجنسين، في 7 تخصصات مهنية وإدارية، للعمل في إمارة دبي، تشمل "مدقق رئيس"، يُعنى بالتدقيق الداخلي، على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي متخصص، مع توافر خبرة لا تقل على 8 سنوات، و"رئيس قسم التوعية والتثقيف"، بمؤهل جامعي، مع خبرة 8 سنوات، و" خبير امتثال ضريبي"، بمؤهل جامعي متخصص، و خبرة 8 سنوات.

كما أتاحت شاغراً في  "قسم المالية" للمواطنين من حملة مؤهل جامعي متخصص، وخبرة حتى 5 سنوات، في "قسم الشؤون القانونية" بمؤهل جامعي متخصص وخبرة تصل إلى 5 سنوات، و"رئيس قسم الاتصال الحكومي" بمؤهل جامعي، و خبرة 8 سنوات، وأخيراً "مفتش ميداني"، بمؤهل جامعي متخصص، داعية الراغبين في التقدم للحصول على الشواغر المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرة والمؤهل، إلى إرسال السيّر الذاتية وطلبات التوظيف عبر البريد الإلكتروني   [email protected]

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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