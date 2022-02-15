الامارات | جهة حكومية بدبي تطرح وظائف للمواطنين في 7 تخصصات

شكرا لقرائتكم خبر عن جهة حكومية بدبي تطرح وظائف للمواطنين في 7 تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهة حكومية عدداً من الشواغر الوظيفية، مخصصة للكوادر الوطنية من الجنسين، في 7 تخصصات مهنية وإدارية، للعمل في إمارة دبي، تشمل "مدقق رئيس"، يُعنى بالتدقيق الداخلي، على أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي متخصص، مع توافر خبرة لا تقل على 8 سنوات، و"رئيس قسم التوعية والتثقيف"، بمؤهل جامعي، مع خبرة 8 سنوات، و" خبير امتثال ضريبي"، بمؤهل جامعي متخصص، و خبرة 8 سنوات.

كما أتاحت شاغراً في "قسم المالية" للمواطنين من حملة مؤهل جامعي متخصص، وخبرة حتى 5 سنوات، في "قسم الشؤون القانونية" بمؤهل جامعي متخصص وخبرة تصل إلى 5 سنوات، و"رئيس قسم الاتصال الحكومي" بمؤهل جامعي، و خبرة 8 سنوات، وأخيراً "مفتش ميداني"، بمؤهل جامعي متخصص، داعية الراغبين في التقدم للحصول على الشواغر المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرة والمؤهل، إلى إرسال السيّر الذاتية وطلبات التوظيف عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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