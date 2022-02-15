الامارات | شرطة أبوظبي تعيد 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال المالي والالكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعيد 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال المالي والالكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت شرطة أبوظبي 18مليون درهم من محتالي النصب الهاتفي و الجرائم الالكترونية إلى الضحايا وذلك من خلال مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي والذي يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك و يضم عدة بنوك محلية .

ودعت الجمهور الى توخي الحيطة والحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.

وأكدت اهتمامها المستمر بتعزيز التوعية للمجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني ، في ظل تنامي عدد ضحايا النصب الهاتفي والالكتروني وذلك من خلال حملاتها التوعوية المتضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة، وتشمل منصاتها عبر التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام و المجالس المجتمعية وعبر أجهزة الصراف الآلي وإرسال الرسائل النصية وغيرها، ومخاطبة كافة شرائح المجتمع، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وأوضحت أن الإطاحة بالمحتالين لا تكتمل إلا بتكاتف المجتمع، إذ يتوجب على الجمهور عدم الدخول او الضغط في اجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر.

وحثت الجمهور على الإبلاغ عند تعرضهم لعمليات احتيالية عن طريق الرقم المجاني 8002626، أو بواسطة الرسائل النصية على 2828، أو عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو من خلال تطبيقها الذكي، مؤكدة على أنه يتم التعامل مع هذا النوع من البلاغات بسرية تامة.

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