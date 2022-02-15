الامارات | 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 389 ألفاً و858 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1191 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 869 ألفاً و428 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2287 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2713 حالة جديدة وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 803 آلاف و597 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 5956 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 23 مليوناً و881 ألفاً و48 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 241.46 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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