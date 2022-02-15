الامارات | موظف يطلب من المحكمة إلزام قريبه سداد قرض بنكي

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يطلب من المحكمة إلزام قريبه سداد قرض بنكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى موظف، طالب قريبه بسداد 104 آلاف و977 درهماً، قيمة قرض كان حصل عليه المدعي لمصلحة المدعى عليه، ورفض الأخير الالتزام بسداد الأقساط، وحكمت المحكمة بسقوط حق المدعي في التمسك بقرار ندب الخبرة. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع موظف دعوى ضد قريب له، طالب بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 104 آلاف و977 درهماً، مع إلزامه المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن قريبه طلب منه في عام 2018 الحصول على قرض له من أحد البنوك، كونه (المدعي) في وظيفة حكومية تسمح له بأخذ القرض، وتعهد المدعى عليه بسداد أقساط ذلك القرض، وتعهد في حالة عدم سداد ثلاثة أقساط أن يدفع كامل الأقساط مع الفوائد.

وأشار المدعي إلى أنه نظراً لوجود علاقة أسرية بينهما، لم يأخذ دليلاً كتابياً على قريبه، وسلمه كامل القرض، بقيمة 85 ألف درهم والبطاقة المصرفية، وفيها 20 ألف درهم، لافتاً إلى أن قريبه سدد ثمانية أقساط، ثم توقف عن السداد، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق صور كشوفات حسابات بنكية وصور مستندات أخرى.

وقرر القاضي ندب خبير حسابي، وكلف المدعي سداد الأمانة، وأمام قسم تحضير الدعوى، قرر المدعي أنه لا يستطيع دفع أمانة الخبرة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قانون الإثبات أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها، ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة إليه، فإذا كانت الدعوى أمام القاضي المشرف أحالها للمحكمة المختصة، وتقرر المحكمة في جميع الأحوال سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم أو القرار.

وأوضحت المحكمة أن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات، أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، مشيرة إلى أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي، هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي دون أن يتدخل فيها، أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.

ولفتت محكمة الدعوى إلى أنها تحتاج إلى خبير حسابي وفقاً للمأمورية المحددة في القرار الصادر بندبه، وذلك لتحقيق طلبات المدعي، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة منه غير كافية للفصل فيها بحالتها، ما يتعين معه رفض الدعوى بحالتها، وحكمت المحكمة بسقوط حق المدعي في التمسك بقرار ندب الخبرة، وبرفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم.

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