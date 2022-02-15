الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمين

استغرب متعاملون التفاوت الكبير في أسعار التأمين على السيارات بين شركات وساطة، على الرغم من أنها صادرة عن شركة تأمين واحدة، وللسيارة ذاتها، وبالمنافع نفسها المتاحة في شروط التغطية.

دراجات

قال سائقو مركبات إنهم يواجهون أحياناً صعوبة في استخدام الدوّارات المرورية، نظراً للسرعات العالية للدراجات النارية التي تدخل الدوارات فجأة من دون الالتزام بقواعد السير.

تسوّل

اشتكى سكان في منطقة الحصن بإمارة أبوظبي، زيادة أعداد المتسولين، خصوصاً في الفترة الصباحية، وإلحاحهم في طلب المساعدة بحجج متعددة، مشيرين إلى أنهم مجموعة واحدة تضم أشخاصاً آسيويين على معرفة ببعضهم، ما يشكل شبكة تسول منظمة.

وقوف

حذر ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، من خطورة الوقوف المخالف أمام بوابات المدارس، مشيرين إلى عودة هذه الظاهرة بقوة، ما يشكل خطراً على الطلبة خلال مرورهم بين السيارات.

أسعار

يتساءل مراجعون لمختبرات طبية عن التفاوت الشديد في أسعار التحاليل بين مختبر وآخر، خصوصاً أن الفروقات تصل إلى نحو 300%، متسائلين عن مدى دقة النتائج إزاء هذا التفاوت وأسبابه.

اهتمام

اشتكى ذوو طلبة عدم الاهتمام الكافي بأبنائهم الذين اختاروا الدراسة عن بعد، بحسب الخيارات التي وفرتها بعض المدارس الخاصة، للطلبة الراغبين في ذلك، مطالبين بالتشديد على المعلمين بضرورة التركيز معهم، إلى أن يعودوا إلى الدراسة الحضورية.

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