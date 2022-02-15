الامارات | %76 من أصحاب العمل يعتزمون تعيين موظفين جُدد في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من أصحاب العمل يعتزمون تعيين موظفين جُدد في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «مؤشر فرص العمل»، الذي أجراه أخيراً موقع «بيت.كوم» للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «يوجوف» المتخصصة في أبحاث السوق، أن أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب العمل (76%) في دولة الإمارات ينوون تعيين موظفين جدد خلال عام 2022.

ووفقاً للمؤشر، فإن معظم الشركات في الدولة تبحث عن «مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية» (57%)، والقدرة على العمل ضمن فريق (46%)، والقدرة على العمل تحت الضغط (41%)، إضافة إلى المهارات القيادية الجيدة (38%).

الأكثر طلباً

وتعتبر وظائف: تنفيذي التسويق (18%)، وتنفيذي المبيعات (18%)، ومحاسب (17%)، ومدير مبيعات (17%)، أكثر الأدوار الوظيفية طلباً من قبل أصحاب العمل في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2022.

كما صرّح 34% من المشاركين بأنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 31% إنهم يبحثون عن مرشّحين يتمتعون بخبرة متوسطة، في حين يبحث 30% من أصحاب العمل عن مرشّحين من ذوي الخبرة الإدارية (القدرة على إدارة فريق).

كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال (32%)، والهندسة (29%)، والتجارة (22%)، المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

اتجاهات التوظيف

وتبدو التوقعات «إيجابية» للباحثين عن عمل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يظهر أصحاب العمل في مختلف القطاعات رغبتهم في التوظيف على المدى القصير.

وتصدرت قطاعات: الموارد البشرية (68%) و«الضيافة/الترفيه» (67%)، و«الخدمات المصرفية/المالية» (65%)، قائمة القطاعات الأكثر احتمالية للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

إضافة إلى ذلك، ستقوم 46% من الشركات الإماراتية التي تخطط للتوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، بملء خمسة شواغر كحد أقصى، بينما ستقوم 19% من الشركات بملء بين ستة و10 شواغر وظيفية.

الأكثر جذباً للكفاءات

بدورها، برزت قطاعات: الخدمات المصرفية/المالية بنسبة (34%)، والإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة بنسبة (34%)، وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (34%) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في دولة الإمارات.

وبرز قطاع الخدمات المصرفية/المالية، الأكثر جذباً للكفاءات المحلية بنسبة (38%)، وللخريجين الجدد بنسبة (39%)، وللكفاءات النسائية بنسبة (38%).

طلب على الكفاءات

وقالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، عُلا حداد: «يؤكد المؤشر على استمرار زيادة الطلب على الكفاءات عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية»، لافتة إلى أن اتباع نهج فعال لجذب الكفاءات، وتوضيح رؤية الشركة، مع تسليط الضوء على ثقافتها والأساليب المرنة التي توفرها، من أهم العوامل التي تجذب أفضل الكفاءات وتحتفظ بها.

مستقبل مشرق

من جهته، قال مدير الأبحاث في «يوجوف»، ظافر شاه: «يبدو المستقبل مشرقاً للباحثين عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بدأت المنطقة بالتعافي تدريجيّاً من آثار جائحة (كوفيد-19)».

يذكر أنه تم جمع بيانات المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين الثامن من ديسمبر 2021 و10 يناير 2022.

التوظيف

في 2023 تبدو توقعات التوظيف «إيجابية» على المدى الطويل أيضاً، إذ تصدّر قطاع «الضيافة/ الترفيه» (79%) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام المقبل، يليه قطاع استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية بنسبة 78%، والصناعة بـ75%.

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