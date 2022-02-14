الامارات | تعرف إلى أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء 8 فائزين بدورتها الرابعة عشرة، و9 فائزين بالدورة الرابعة من جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات، بالإضافة إلى الإعلان عن اعتماد 141 ورقة بحثية و71 ملصق علمي من 42 دولة في المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر.

وتفصيلاً، أعرب الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

من جانبه أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدكتور عبد الوهاب زايد "في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس"، انه تم تحديد الفائزين في الدورة الرابعة عشرة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وفقاً للمعايير والآليات الدولية المتبعة في منح الجائزة، وبناء على تقرير اللجنة العلمية للجائزة، مشيراً إلى أن الجائزة باتت الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتشكل قيمة مضافة تساهم في تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى العالم.

فيما أوضح عضو مجلس الأمناء، الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، أن جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، قد استقطبت خلال دورتها الرابعة نخبة من أصحاب المزارع المتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم 134 مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود أصناف النخيل بدولة الامارات العربية المتحدة

فيما أشار مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الدكتور غالب الحضرمي، إلى أن اللجنة العلمية بدراسة البحوث التي وصلت، حيث تم اعتماد 141 ورقة علمية في المؤتمر وفقاً للشروط الفنية المعتمدة في المؤتمرات الدولية، و71 ملصق علمي (بوستر). بالإضافة الى 264 باحث سجل كحضور فقط.

الفائزون بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة (مناصفة بين):

د. جاكين جولي ايمانويل / المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذاء والبيئة / الجمهورية الفرنسية

عنوان البحث: مستقبلات الفرمون المجتاحة عالمياً خلال الحجر الزراعي لآفة النخيل: سوسة النخيل الحمراء

د. ابتسام بنت راشد الحراصية / وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه / سلطنة عُمان

عنوان البحث: نقل أحد المورثات (Na+/H+) من نخيل التمر (PdNHX6) إلى نبات الرشاد العربي لتعزيز مقاومته لإجهاد الملوحة

فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة (مناصفة بين)

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم / دولة الإمارات العربية المتحدة

مشروع مزرعة أصحاب الهمم للإنتاج الزراعي العضوي والحيواني المستدام

المركز الدولي للزراعة المحلية (إيكبا) / دولة الإمارات العربية المتحدة

مشروع إكسبو الحي "من المزرعة إلى الشوكة" تطوير القيمة الغذائية لسلسة من المنتجات الغذائية المبتكرة من قائمة النباتات الملحية (2019 - 2021)

فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي (مناصفة بين)

د. عبدالله حمد سعيد النيادي / دولة الإمارات العربية المتحدة

الابتكار هو: نظام الكشف المبكر لسوسة النخيل الحمراء باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي

م. طارق بن البشير بن عابدين / الشبكة العربية للخدمات الهندسية ذ.م.م. / دولة الإمارات العربية المتحدة

الابتكار هو: الأساليب التقنية الحديثة في مجال التجفيف والترطيب وطرق معالجة التمور ما بعد الحصاد

فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي (مناصفة بين)

د. عبد الله بن محمد بن سيف السعدي / سلطنة عُمان

أنور هلال عبد الله حداد / المملكة الأردنية الهاشمية



الفائزون بالجائزة المحلية بالإمارات "المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات"

فئة المزارع الصغيرة

الفائز بالمركز الأول: غانم سلطان أحمد غانم السويدي

الفائز بالمركز الثاني: عائشة عبد الله جمعة بهارون آل علي

فئة المزارع المتوسطة

الفائز بالمركز الأول: مبارك محمد مفتاح الشامسي

الفائز ت بالمركز الثاني: فاطمة مسلم محمد الخيلي

فئة المزارع فوق المتوسطة

الفائز بالمركز الأول: سيف صياح سالم المنصوري

الفائز بالمركز الثاني: سلوى خلفان حميد المنصوري

فئة المزارع الكبيرة

الفائز بالمركز الأول: سعيد راشد عبد الله الحمودي

الفائز بالمركز الثاني: مطر علي مفتاح محمد الشامسي

فئة المزارع المبتكر

الفائز: راشد سلطان حمد مسعود العرياني

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