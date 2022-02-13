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الامارات | إنقاذ متسلق لبناني سقط في منطقة جبلية

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ متسلق لبناني سقط في منطقة جبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة كلباء اليوم الأحد مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية اللبنانية، من متسلقي الجبال.

وذكر المركز أنه تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة كلباء يفيد بوجود شخص مصاب تعرض لإصابة في الساق إثر سقوطه في منطقة جبلية في وادي الحلو.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى كلباء التابع لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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