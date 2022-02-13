الامارات | الأرصاد»: فرص أمطار اليوم وعداً.. وطقس «صافٍ» حتى الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد»: فرص أمطار اليوم وعداً.. وطقس «صافٍ» حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض هوائي فوق شمال وشرق البلاد، وامتداد جوي مرتفع في غرب البلاد ، مصحوبًا بامتداد منخفض هوائي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وذكر المركز أن طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة ، وأحيانا قوية على البحر ، مثيرة ومثيرة. مع الأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية في بعض المناطق. البحر يتعرض مع موجات مضطربة الى مضطرب جداً أحيانا في الخليج العربي وأمواج مضطربة في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يستمر الطقس غداً، غائماً جزئيًا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية أثناء النهار ، يصبح رطب ليلًا حتى صباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تكوّن الضباب أو الضباب الخفيف ، خاصة في الغرب، موضحاً أن الرياح من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي ، خفيفة إلى معتدلة السرعة ، نشطة في بعض الأحيان ، وخاصة على البحر نهارًا ، تكون سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم / ساعة على البحر الذي يكون مضطرب ويتحول إلى أمواج متوسطة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صافٍ إلى غائم جزئيًا بشكل عام ، مع درجات حرارة عالية، يصبح رطب ليلًا حتى صباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم / س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يبقى طقس الأربعاء صافياً إلى غائماً جزئياً بشكل عام، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تكون ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما اكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف في الخليج العربي. في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الخميس المقبل سيظل صافياً إلى غائماً جزئياً ، مع انخفاض في درجات حرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة خاصة على البحر ، وتكون مثيرة على بعض المناطق المكشوفة ، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم / ساعة على البحر.

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